Después de mi renuncia me llamaron muchísimos presidentes para solidarizarse, gente de seguridad para ponerse a disposición, de hecho me han puesto seguridad en mi casa pero yo me bajé de la pelea, no les di posibilidad para que me ayuden porque yo creía que vivir con seguridad en la puerta de mi casa no era la vida que elijo. Si para trabajar ad honorem, porque los dirigentes trabajamos gratis en un club de fútbol, mejorar el club, lograr cosas, participar deportivamente, yo tengo que aceptar vivir de esa manera me bajo. Creo que es una locura vivir de esa manera por un club de fútbol