Y así tras la derrota con Paraguay dijo públicamente que "tienen que venir otros", sostuvo su idea y le puso nombres propios: "Le daría la oportunidad a Icardi. A mí no me importa lo que haga afuera de la cancha. Que no me haga quilombos en los vestuarios, en la cancha y en la concentración. Después, fuera de ahí, que haga lo que quiera, ¡a mí qué me importa…! Lo único que falta es que me vaya a meter en la vida privada de él. Si vos no llamás a aquellos jugadores que están pasando por un buen momento, es más complicado entonces".