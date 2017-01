En tanto, en la votación realizada entre los lectores del diario, el once ideal quedó conformado por: Franco Armani (At. Nacional); Daniel Bocanegra (At. Nacional), Yerry Mina (Palmeiras), Alexis Henríquez (At. Nacional), Frank Fabra (Boca); Alexander Mejía (At. Nacional); Carlos Sánchez (Monterrey), Luis Seijas (Inter); Macnelly Torres (At. Nacional); Miguel Borja y Orlando Berrío (At. Nacional).