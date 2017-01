-(Risas) No creo que tanto como medalla, pero me gusta mucho poder ayudar y Weber me dio la chance. Por eso acepté la propuesta, por el liderazgo que tiene la empresa a través de estas acciones. Weber dona los materiales para el proyecto Vivienda Digna, en Derqui. Son familias que no tienen casas y se encargan ellas mismas de la construcción. Luego, cuando están listas, se sortean entre ellas. Estuve allí hace unos meses, hablando con las familias y visitando este proyecto. Es muy interesante. Es la pequeña huella que puedo dejar en la comunidad.