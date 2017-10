Todo el relato es contado por la voz diminuta de June Osborne / Offred (Elizabeth Moss). En el primer capítulo, June huye con su marido y su pequeña hija intentando llegar a la frontera de la ansiada y liberta Canadá. EE.UU. es ya una niebla sólida y dictatorial y la huida asmática de una madre y su hija rememora el horror puro de La carretera (sobre la novela de Cormac McCarthy) en la que un padre y su hijo huyen de los caníbales, entre un cielo desolado y el quejido de los arboles muertos. Pero en The Handmaid´s Tale no hay escapatoria o revancha como la hay en "Patrón", el cuento de Abelardo Castillo en el que la madre violada puede dejar al recién nacido frente al varón desvalido y huir. Aquí toda la sociedad es el enemigo y la serie aterroriza porque se mueve dentro la mejor ciencia ficción. Y la clave de ésta, como sostiene Elvio Gandolfo en su reciente El libro de los géneros recargados -y citando a Robert Heinlein-, reside en que a diferencia del género fantástico, no niega la realidad sino que se nutre de su marco. Horror: los ogros y las brujas no existen, pero los hombres monstruosos y las mujeres esclavizadas componen un "podría suceder" perturbador.