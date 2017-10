—¿Y cómo describirías la manera de trabajar de Lucrecia Martel?

—Bueno, yo no tengo familiaridad con el cine desde ese lugar, de cómo se produce o cómo se hace. Sí la conocía a ella, que es una persona encantadora y después en el set me pareció lo mismo, pero a la vez es una directora que está pendiente de todo lo que pasa y que no tiene ningún empacho en, por ejemplo, ir y acomodar ella un objeto que está fuera de lugar en el set. Pero como te decía, lo que más me impactó es cómo, en una situación de tanto estrés y exigencia, sigue siendo la misma persona amable con las personas que trabajan con ella, y de hecho uno de los textos del libro tiene que ver con eso, porque me impactó la fidelidad y el amor que la gente que trabajaba en el rodaje sentía por ella, es gente que viene trabajando con ella desde otras películas. El clima de amor me sorprendió.