-El artículo tenía dos ejes. Uno era que equiparar la terrible desaparición de Santiago Maldonado con un plan sistemático de exterminio como el del ejército en los setenta, que mató a miles y miles de personas, es banalizar la dictadura de los setenta. Siendo tremendo, no hay medida en absoluto. También es sorprendente ver que el gobierno de Macri tropieza una y otra vez con la misma estúpida piedra. Se ve que no consiguen entender que cuando aparece un tema de derechos humanos tienen que ocuparse. Me intriga si es por una identidad cultural de Macri y sus amigos y que realmente no les interesa por formación o si es más deliberado porque entienden que a sus electores no les preocupa el tema. Creo que debe ser una sabia mezcla. Me dicen amigos que el gobierno dice que este hecho no influye en el voto. Y quizás sea cierto. Lo cual lleva a preguntarse cómo se construye la representación política de los dos lados. Qué significa que haya 400 mil personas en la calle y eso no impacte en el sufragio. Tal vez hay que repensar lo que uno cree sobre el poder de la gente en la calle. Y sobre ciertos realineamientos. Me sorprende que habiendo pasado dos años de gobierno de Macri no haya habido modificaciones en los campos, en los sectores y que la realidad no hiciera ninguna mella en la percepción que tienen los que están a favor y en contra previamente, hay debates interesantes de autores que se preguntan si todavía sirve salir a la calle y llaman a eso "política folclórica", que son situaciones heredadas de tradiciones de cuando eso sí tenía un peso, pero que ahora no es más que un acto de autosatisfacción que no produce efectos. No lo estoy afirmando yo, pero sí creo que hay todo un debate sobre esto.