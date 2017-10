-Yo creo que ha sido una aventura deliciosa. Me ha permitido conocer a un personaje que es muy complejo y he intentado no juzgarla porque es un personaje que se presta a ser juzgado. He intentado entenderla en su tiempo y sobre todo para mí ha sido un regalo. Un regalo porque he podido viajar con ella a los escenarios que ella recorrió, he descubierto una mujer adelantada a su tiempo, a una de las grandes viajeras del siglo XIX. Lola Montes, como actriz y como artista, antes de los 40 años -porque murió con 40 años en Nueva York- recorrió 127 mil kilómetros. Esto significa que prácticamente dio tres veces la vuelta al mundo en 1840, estamos hablando. Y casi siempre viajaba sola. Viajó en todos los medios de transporte, habidos y por haber. Esos viajes que se tardaban tres o cuatro meses en llegar por ejemplo a la India, en elefantes, cruzó el istmo de Panamá a lomo de burra. Estamos ante un personaje extraordinario.