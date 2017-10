– Aclaro, yo hace ocho años que no estoy en Venezuela. Pero en esos ocho años igual he hecho periodismo en Venezuela, adonde no voy hace un año y tres meses por cuestiones de trabajo. Hacer periodismo en Venezuela es como subir una gran montaña llena de obstáculos que tienen que ver con el acceso a la información, con la censura, con las limitaciones económicas, y con las limitaciones de sesgo, de las que se hace cada vez más difícil sustraerse porque el periodismo es uno de los enemigos públicos del gobierno, entonces los periodistas mismos se ven en la situación de tener que reportar sobre sí mismos y ser un blanco de ataques constantes, de descrédito, por medio de una campaña orquestada con muchos recursos y con medios propios para desvirtuar el trabajo periodístico a través de los fake news, que es una maquinaria de propaganda del gobierno.