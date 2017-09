Ute Lemper atiende desde su departamento de Nueva York donde reside hace años. Nos pide por favor unos minutos porque está con sus hijos. Es una diva de la canción que, como pocas (o pocos) intérpretes pudo atravesar un siglo: ir desde "Lili Marlene" y la obra de Kurt Weill y -a través de Scott Walker o Jacques Brel- llegar hasta la contemporaneidad de Nick Cave y Elvis Costello. Artistas cuya expresividad lírica la han influenciado para componer sus propias canciones. Éste "Angel azul" (como el hipnótico personaje de Marlene Dietrich, femme fatale de la noche alemana y cabaretera del clásico de Josef von Sternberg) en sus últimos discos se ha dedicado a musicalizar textos y poesías de autores como Paulo Coelho, Pablo Neruda y Charles Bukowski: "The 9 Secrets" y "Forever: Forever: The Love Poems of Pablo Neruda". "Between yesterday and tomorrow", entre el ayer y el mañana (nombre de uno de sus álbumes) podría llamarse al corpus de una autora (no tanto como compositora, sino como artista, con un estilo y visión propios) insoslayable de nuestros tiempos. Hoy y mañana domingo 1 de octubre, a las 20 hs. en la Sala Sinfónica del CCK y con entrada gratuita, Lemper presentará "Songs from the broken heart".