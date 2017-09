– Yo al principio cubría pobreza, y de un día para el otro pasé a cubrir masacres. Yo no sabía nada de cárteles y todavía es un tema que me cuesta trabajo por cómo funcionan las dinámicas criminales ni cómo ir a una zona controlada por los Zetas, pero hay que hacerlo. Hemos aprendido a encriptar información , cómo mandarnos mensajes; hemos tomado talleres de seguridad física; tenemos que armar protocolos antes de salir. También pedirle a alguien que te monitoree, bajar ciertas aplicaciones. Todo el tiempo estamos actualizando aplicaciones que sabemos que no son hackeables, y a los 20 días te das cuenta de que esa no era la buena. No hablamos por Skype… Dejamos dicho a dónde vamos, mandamos foto y decimos que si no volvemos nos está persiguiendo tal persona. Estamos paranoicos… Hay momentos en que he tenido que salir corriendo de lugares donde me dicen que ya me detectaron. Si estás en la frontera sabes que tienes que llevar tu visa, tu boleto de avión abierto, tener detectada la ruta de escape. Es una sensación de tensión máxima… También he recibido llamadas, o me ha llegado gente rara que seguramente me plantó el Gobierno para darme información falsa, y que uno no sabe cómo lo detectaron, cómo tienen información de uno. Para la gente son cosas terribles, paranoicas, pero para nosotros son parte de nuestra cotideaneidad.