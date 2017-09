— Yo empecé a escribir en el 2004. No existían las redes sociales, estaba MySpace pero no Facebook ni las demás. nunca me interesó nada de eso, lo que me interesaba era escribir. Y recién cuando publiqué el libro, mi editora me dijo: "Tenés que tener un sitio, tenés que tener una cuenta de Twitter, tenés que tener aquello". Bueno, lo hice en la medida en que me permite acercarme a los lectores y dar a conocer mi escritura, pero no por otra razón. Lo que pasa ahora, incluso entre mis alumnos, lo que hacen es primero construirse como escritores en las redes sociales y no ocuparse tanto en la obra. Se me acercan y me preguntan "¿cómo hiciste tu sitio web?" y yo les digo: "No, no, no, ¡eso no importa! ¡Ocupate de escribir un buen libro!"