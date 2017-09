—Hoy estoy con Cambiemos, como antes estuve con [Raúl] Alfonsín. Creo en el radicalismo por más que el radicalismo me ha defraudado muchas veces, sigo creyendo en la ética radical. Ahora estoy trabajando con Macri, nos conocimos en casa de un amigo en común y estuvimos hablando y al otro día me llama a las 8 de la mañana cuando él todavía no era ni candidato, y me dijo: "Me interesa mucho todo lo que dijiste, me gustaría que trabajemos juntos". Y yo dije: "Sí, quiero trabajar juntos". Del peronismo estoy harto y del radicalismo más o menos, entonces me parece que tener una tercera posición, otro lugar donde poner el alma y las ganas es Cambiemos y por eso me metí a trabajar.