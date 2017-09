"Son importantes los premios —dijo en una entrevista con Infobae, el año pasado— en tanto y en cuanto a mí me sirvieron para ir publicando cada cosa que escribía. Por ahí uno es prejuicioso, le tiene cierta idea e incluso cierta reticencia, pero yo no me puedo quejar, tuve suerte en varios premios. Estoy contentísimo y agradecido más que nada".