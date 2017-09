Respecto de sus lecturas, comentó: "Leo muchísimo, me gustan autores argentinos, chaqueños, que tengo la suerte de conocer, como Germán Parmetler y Pablo Black. También me gustan mucho Federico Falco, Luciano Lamberti y Francisco Bitar, que son autores con los que me siento identificado, a los que les presto mucha atención, siento que tienen algo más interesante que lo que digo yo, incluso leyendo sus entrevistas o las veces que tuve la posibilidad de hablar con ellos, son voces muy inquietantes. También me gusta mucha la literatura latinoamericana y también la norteamericana, por ejemplo. Soy muy fanático, me gusta la vida de los escritores. Roberto Bolaño, Ricardo Piglia, Samanta Schweblin. La lista es muy larga".