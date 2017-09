De repente abrís los ojos y un ángel dorado está gritando y cantando y no hay forma de salir, ni a los costados, ni arriba, ni abajo; estás dentro de una dimensión extraña —no es un sueño ni una alucinación, tampoco un viaje psicoactivo— y la música que oís no tiene nada que ver con lo que suena en los boliches o en las radios habitualmente. Lo que ves es hermoso pero también es insólito, completamente atípico y esa extrañeza contiene agazapada una pizca de terror que no estalla porque la experiencia es definitivamente grata. Entonces te relajás, te distendés, te dejás llevar. Björk Digital es el nombre de la exhibición que se expande por cinco salas de la Usina del Arte y propone sumergirse en los albores de eso que hace algunos años el arte contemporáneo abrazó con entusiasmo: la realidad virtual, una efectiva posibilidad de construir contenido estético y sensible gracias a las máquinas y sus sistemas digitales. Pero, ¿se puede seguir hablando de arte? ¿Cómo utilizar las etiquetas, cómo encasillar lo indefinido, lo inclasificable?