-Así es, es que Sebastián [Lelio] es alguien muy profesional y quería conocer la realidad trans en primera persona antes de ponerse a armar este proyecto; él no tenía amigos o amigas trans, y me contactó a través de una amiga en común, y tuvimos química desde el primer momento, inmediatamente nos hicimos amigos. Luego pasó el tiempo, nos seguimos escribiendo mails y llamando, pero recién me di cuenta de que él estaba pensando en mí como protagonista cuando me mandó el guión, que pensaba solo me estaba enviando para que le diera mi opinión. Pero no. Ahí estaba Marina y era mía.