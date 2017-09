Ya internada en un neuropsiquiátrico, su angustia no se iba. Sus ojos tristes, su mirada perdida, la curiosidad innata que se apagaba. ¿Acaso el poderío de su literatura no le servía para erigirse, orgullosa y altanera, por sobre la mediocridad de aquellos años militarizados? Cuando la encontraron estaba tirada sobre la cama, muerta; fue el 25 de septiembre de 1972, hace 45 años. En la pizarra de su habitación, varias anotaciones y en el centro, bien abajo, tres versos: "No quiero ir / nada más / que hasta el fondo". Las cincuenta pastillas de Seconal que tomó esa noche bastaron para irse al fondo, bien hasta el fondo, lugar del que siempre regresa, como hoy, como siempre.