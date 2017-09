— Lamento decirte Luis que ya lo dije una sola vez, lo conté porque yo hago periodismo de investigación, porque amo México, tengo un respeto impresionante por mis colegas. Me duele la muerte de Javier Valdez, lo tengo en mi escritorio todos los días para mirarlo y decirle que no lo vamos a olvidar, como a otros. Pero no quiero hacer escarnio de eso. Sí, me secuestraron, yo estaba de viaje con mi nieta. Quería mostrarle a una de mis nietas ese país maravilloso. Y claro, me vieron rubiecita de ojos azules o sabían quién era, no sé, y pasé 3 días de terror. Tengo que agradecer que el gobierno francés presionara como lo hizo, que el embajador de Chile en México fuera uno de mis grandes amigos de universidad. ¿Pero sabes qué? Solo te voy a decir algo, ese episodio, del cual salí como salí porque aprendí a sobrevivir en dictadura y porque estaba mi nieta, que era lo que había que preservar, la vida de ella era lo que importaba, me hizo entender con mayor razón el horror que significa que en América Latina vivamos diciendo Venezuela, Venezuela, por favor, yo creo que en Venezuela Maduro es un Tony, es un payaso, un payaso desgraciadamente muy letal y nefasto. Y es un país donde se deteriora la convivencia incluso la vida cotidiana día a día. Pero en México hace mucho rato que las zonas ocupadas por los carteles, por el crimen organizado, incluyendo mineras, incluyendo empresas propietarias de agua, incluyendo empresas que trabajan con la exportación y lucran con la exportación de frutas y legumbres. Esos carteles que actúan en connivencia con el poder, con el gran poder, son invisibles. O sea, la victimización, el horror que viven millones de mexicanos a nadie le importa. Cuando nosotros estábamos en dictadura las condenas venían de todos lados. Los periodistas que denunciaban la dictadura, me consta, éramos héroes. Hoy día a nadie le importa. Y a mí eso me parece un deterioro de la democracia en América Latina tan brutal, porque esa situación la viven miles de personas prisioneras de los narcos, de la violencia de las maras de en Guatemala. Eso es y es peor que la dictadura. Fijate bien, cuántos muertos hay, cuántos desaparecidos hay en México hoy día, 30 mil. Cuántos ejecutados, más de 60 mil. ¿De qué estamos hablando? ¿Ese es un país democrático? Entonces vuelvo a lo mismo que te dije antes, o sea, sí, se habló de lo mío, yo lo denuncié porque hay que denunciarlo, porque la gente no denuncia por pánico. Queda tan aterrada, te amenazan tanto que no denuncias. Yo lo hice por eso, porque hay que denunciar. ¿Pero qué vamos a hacer con México? Entonces ahí está la gran pregunta, por qué ningún gobierno de América Latina dice que México ya no es un Estado viable. Que esa cantidad de muertos, desaparecidos, son más incluso que Argentina, Chile y Uruguay en dictadura. Qué se hace, qué vamos a hacer. Qué hacemos los colegas para ayudar a nuestros colegas mexicanos.