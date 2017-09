Laura y Astor se conocieron en los estudios del viejo Canal 7 durante la emisión de un programa del que ella formaba parte (es locutora nacional y cantante lírica). "Durante las tandas publicitarias, él venía y hablaba conmigo y yo estaba fascinada. Lo curioso era que conocía mucho lo que yo hacía", recordó su sorpresa. "Tras el programa, me invitó al show que daba esa noche", contó y confesó que, tímida ante la propuesta, puso como condición ir acompañada de sus compañeros. Ninguno se perdió la velada y llenaron la primera fila del teatro. Luego fueron todos a cenar. "Ya eran como las 4 de la mañana y él me untaba unas tostadas y me las daba. Un compañero me dijo '¡Tenés una atención especial!'… Yo lo tomaba como una cosa de caballero, porque él era muy fino, muy delicado. Me parecía que estaba bien lo que hacía… Acordate que nunca lo había bajado de allá (apuntó con el indice izquierdo para arriba). Él alquilaba un departamento cerca de casa, pero como lo estaban arreglando vivía provisoriamente en otro y me pidió que lo alcanzara con el coche. Yo pensé '¿Por qué me lo pide a mi?'… Estuvimos hablando hasta las 7 de la mañana. Vine volando a casa porque trabajaba mucho y me tenía que ir. Lo dejé donde tenía que dejarlo y nos despedimos". La despedida incluyó un intercambio de números de teléfonos de línea.