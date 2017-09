—Quería preguntarte primero sobre el titulo del libro. El fin del armario, ¿cuánto de eso hay en realidad y cuánto de deseo?

—El título refleja en parte una crónica de época y en parte una expresión de deseos. Por un lado, trae muchas historias que muestran ese cambio que está dándose en todo el mundo, lento pero imparable. En Los últimos homosexuales, el sociólogo Ernesto Meccia presenta las narrativas de un grupo de homosexuales porteños de más de más de 40 años, que vivieron una época que él define como de tránsito entre la homosexualidad y la gaycidad. En uno de los capítulos de El fin del armario, hablo del libro de Ernesto y digo que, si por alguno de esos extraños fenómenos que sólo ocurren en Hollywood, un joven gay porteño despertase una mañana en la década del setenta y otro joven homosexual de aquellos años ocupase su lugar en 2011, ambos se encontrarían con mundos irreconocibles. Pero la diferencia entre las experiencias de esos dos homosexuales viajando en el tiempo —como en Volver al futuro— y las de personajes como Marty McFly y doc Emmett Brown es que lo que cambiaría para aquellos no es apenas la tecnología, los modelos de los autos, la música, la ropa o las costumbres, sino algo mucho más radical. La manera en la que la sociedad trató a los homosexuales no cambió tanto entre el siglo XVIII y el siglo XIX, o durante buena parte del siglo XX, pero el cambio fue brutal en las últimas décadas. Para un gay de los 50 o los 70, no es apenas el matrimonio igualitario, que sería algo tan increíble como para un negro de la Alabama de los 50 ver a Barack Obama presidente de los Estados Unidos; de hecho, cosas más básicas serían increíbles, como las discotecas gay friendly, la homosexualidad retratada naturalmente en el cine y la televisión o la posibilidad de que una pareja gay vaya de la mano por la calle. Y para un gay de esta época, sería imposible adaptarse a la vida de antes, buscando sexo rápido en las “teteras” y teniendo que esconderle su orientación sexual a casi todo el mundo. Entonces, el fin del armario sin dudas está más cerca que nunca antes en la historia. Estamos viviendo los últimos años de un ciclo histórico que duró siglos y probablemente, dentro de no mucho tiempo, contarle a un chico que “en nuestra época” una pareja gay no se podía casar va a sonar tan incomprensible como cuando nos contaron a nosotros que en el pasado las mujeres no podían votar o que había escuelas diferenciadas para blancos y negros en lugares como Estados Unidos o Sudáfrica. El futuro llegó hace rato, como cantan los Redondos. En ese sentido, el fin del armario es una realidad, algo que está pasando. Pero, por otro lado, ese proceso aún no acabó y todavía queda un camino por recorrer, que depende mucho del lugar del mundo donde estés. Aún hay decenas de países donde la homosexualidad es un crimen, y en algunos de ellos, como Irán y Arabia Saudita, se castiga con la pena de muerte. Mi libro no podría publicarse en Rusia y un medio de Corea del Norte no te dejaría hacer esta entrevista. Inclusive en Argentina falta mucho para desterrar completamente los prejuicios, aunque estemos mucho mejor que en buena parte del mundo. En ese sentido, entonces, el título del libro es una expresión de deseos. Hay mucho por hacer y, por eso también, hay mucho por contar, explicar, discutir, conversar.



—¿Cuánto creés que tuvo que ver la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en Argentina en 2010 con la apertura y tolerancia que se vive en nuestra sociedad?