Sí, una de las canciones más exitosas del repertorio de David Bowie nació como una represalia al éxito de "My Way". De hecho, ambas canciones tienen la misma progresión de acordes. Por eso, si se escucha la introducción de cada una con atención, se puede percibir una similitud muy sutil que de ninguna manera llega a ser un plagio. Además, el cantautor vocaliza a propósito la frase "Is there life on Mars?" como si estuviera imitando a Sinatra cuando canta "I did it my way", con la "A" estirada.