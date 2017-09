Es un tipo de terror que nunca termina de revelarse del todo, como si se frustrara justo en el momento mismo en que esperamos su final, pero esa lógica de la frustración es justamente parte de la estructura narrativa de La ciénaga. Su propuesta es contarnos un relato coral (la de la relación entre hermanos y primos de una familia salteña; la de una alcohólica rica y en decadencia; la de una posible pelea amorosa por un chico) en donde nada termina de decirse del todo, y en donde incluso momentos que parecieran relevantes (como una caída en una pileta llena de agua podrida) no termina derivando en nada aparentemente importante. En medio de eso, está la exhibición del territorio salteño –de la que Martel es originaria– no como postales turísticas, sino como un espacio del cual su directora se apropiaba para volverlo personal. A esto se le suma otra cosa, que sería una de las marcas del universo de Martel: su relación con la religión. Martel, quien supo ser una católica devota en su adolescencia, perdió la fe según ella de manera repentina a los 16 años cuando se encontró rezando y de pronto sintió que no había nada del otro lado. Según sus propias palabras, pronunciadas en una entrevista en el año 2000 para la revista El Amante, "fue un proceso muy fuerte que me duró muchos años y del que seguramente no me recuperaré nunca". En La ciénaga, esa pérdida de la fe parecía expresarse en una supuesta aparición de la virgen María que ninguno de los personajes termina viendo.