—La película plantea muchas preguntas. Esa era una. Otra era: ¿Todo esto sirve para algo? ¿todo este dinero y esfuerzo que se pone en los spots se traduce ya no digo en algo positivo para la democracia, sino en votos? ¿son efectivos? ¿la gente cambia su voto por un spot? Muchas veces soy la espectadora ideal de algunos spots que están muy bien hechos, que me conmueven y que a veces son de candidatos que no votaría. Esa es una de las preguntas que me hice: ¿Qué cuerdas está tocando en mí esto que hace que yo me emocione? Hay de todo. Hay casos donde se trata de convertir al candidato en algo muy lejano de lo que es. Un poco la campaña de la Alianza con un De la Rúa muy caudillo, en un spot increíble donde está con una especie de equipo SWAT atrás y dice: "Voy a ser el que meta en la cárcel a cada ladrón…". Ese rol de alejarlo tanto podríamos decir que electoralmente fue efectivo, pero después hay que ver cómo se sostiene eso en la gestión. También hay como una apuesta del publicista de decir: ¿Vendo las fortalezas de mi candidato o lo convierto en algo que no es?