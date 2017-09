-Es un poeta que tiene una obra tan inmensa, que he ido leyendo y acompañando. Y gozando de su amistad, que no es un detalle menor. Durante toda mi vida estuvo. Yo empecé a leer a Juan cuando tenía 14 años, en el 62, cuando salió Gotán. Leí sus libros anteriores, después leí sus siguientes libros, y seguí leyéndolo a lo largo de la vida. Hice diferentes trabajos con sus poemas. Algunos más performáticos, algunos como un pequeño concierto y alguno con la dirección de la Iris Scaccheri, la gran bailarina y coreógrafa. Para celebrar los 100 años de la Casa América Cataluña, Juan me invitó a dirigir un trabajo en Barcelona. Un espectáculo precioso que hicimos sobre tango y poesía. Él hizo una selección de poemas de amor. Fue muy gracioso porque cuando él me avisó por email que iba a hacer este espectáculo, y me invitó a dirigirlo, me dijo "ahora me voy a poner a seleccionar poemas" y yo lo empecé a cargar como diciendo "ah! Bueno ahora vas a tener un montón de trabajo…". Más o menos al mes me escribe diciéndome "yo que creía que era un poeta revolucionario, no puedo creer la cantidad de poemas de amor que escribí en mi vida, me resulta dificilísimo hacer la selección". Yo me mataba de risa, porque como he sido una muy buena lectora de su poesía, sabía que había escrito una cantidad inmensa de poemas de amor. . Nos reímos mucho con esa cuestión.