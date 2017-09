Desde ese cruce entre criminalidad e infancia ‒que habilita el despliegue de varias perversiones sádicas‒, el Marajá plantea además una idiosincrasia según la cual, en un tono no tan lejano a ciertos discursos neoliberales, ya no existen las diferencias de clase sino las "categorías del espíritu", un modelo que divide a los vivos entre "los jodedores y los jodidos" (y solo los débiles se conforman con ser un "jodido"). En esa línea, las peores dificultades literarias de La banda de los niños surgen cuando Saviano insiste en desmembrar su propia historia con interferencias retóricas más cercanas a las de un editorialista indignado que a las de un novelista experimentado. Uno entre muchos ejemplos de eso podría ser éste: "En Nápoles no hay vías de crecimiento: se nace ya en la realidad, dentro, no la descubres poco a poco". (Y otro podría ser éste: "Las armas están hechas para los jóvenes, para los niños. Es una verdad que vale en cualquier latitud del mundo").