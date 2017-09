Francia: En París tuve dos encuentros muy significativos, podría decirse de signo opuesto. Por un lado Gary Prado, entonces embajador boliviano en Francia, quien condujo el batallón de "rangers" que hirió y capturó al Che en el último combate en la quebrada del Yuro. Me impactó descubrirlo parapléjico, en silla de ruedas, "por un disparo perdido" intentó convencerme. Lo cierto es que formó parte de lo que dio en llamarse "la maldición del Che" pues no pocos de los oficiales que participaron en el fatal desenlace de la guerrilla boliviana fueron ejecutados o murieron en accidentes sospechosos o pagaron con la invalidez como fue el caso de Prado. Fue muy cuidadoso en relatarme lo sucedido aquel 8 de octubre de 1967 tratando de desentenderse de la decisión de asesinar al guerrillero argentino. Repitió la frase que dijo haber escuchado de labios de su prisionero: " ¡No me maten, soy más útil vivo que muerto!" lo que fue desmentido por aquellos que no imaginan al Che pidiendo clemencia. Cuando le pregunté qué opinaba de haberle tocado vivir aquella experiencia, me contestó con una media sonrisa: "He hecho cosas más importantes en la vida". Lo dudo.