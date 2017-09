– El hecho de que la neurociencia investigue el cerebro humano no elimina a los sentimientos sino que muestra cuán grande es la influencia de los sentimientos sobre nuestro cerebro. Porque la neurociencia no le quita la magia a los sentimientos sino a la razón. Pero lo mismo confirma algo que es muy antiguo: si nosotros pensamos en el filósofo inglés David Hume, entonces vamos a ver que tenía las mismas opiniones que hoy sostienen las neurociencias. Cuando decía que nuestra razón no decide nada, sino que son siempre nuestros sentimientos, la razón no es otra cosa que el departamento de Marketing, que, a posteriori justifica lo que los sentimientos deciden. Incluso si yo tomo una decisión, pongámosle el caso, una disputa entre un hombre y una mujer, digo: "Yo voy a ser muy racional". No obstante, es una decisión emocional. Y no es racional.