-Creo que un poco es una sorpresa lo del reconocimiento. O sea, cuando la hacía sabía que era una película en un punto polémica, y creo que lo sigue siendo por suerte ¿no?, porque me parece que así como despierta sus grandes simpatías, y eso por suerte le pasa a mujeres y a hombres, que para mí sorpresa se han puesto la camiseta y defienden la película a muerte. También creo que en muchos otros sentidos genera estas reacciones, de decir, uy no hay hombres, los hombres están caracterizados negativamente, son todas unas tortas. Son un montón de tortas conversando sobre otras mujeres, y creo que de alguna manera es polémica en ese sentido, y también polémica en su registro, en la estructura que maneja, en los tiempos, y hasta en el mismo formato, porque fue una película hecha con muy bajo presupuesto.

Después en un punto creo que esperaba al menos curiosidad por parte de los festivales y de ciertos circuitos, porque el fútbol femenino no fue tratado prácticamente, y en ese sentido me parece que sí sabía que podía funcionar, llamar la atención. También el registro más bien híbrido, el hecho de que no sea justamente algo hecho en Buenos Aires. Eso me pasa cada vez que voy a otros lugares, ahora por ejemplo que la película estuvo recorriendo países, no se dan cuenta que es Argentina, piensan que no es Argentina porque sienten que la Argentina es el país más europeo de Latinoamérica. Me pasó en Paraguay, en Perú, en México, en Mérida, en Brasil.