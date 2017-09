— Sí, pero la abstinencia es practicada por mucha gente. No hay que pensar, como suele hacerse hoy, que practicar la abstinencia sexual es forzosamente una neurosis, también puede ser una neurosis lo contrario… Cuando conocí a los iniciadores de este movimiento, había dos clases de sacerdotes, los que lograban acomodarse a la norma y los que no… pero la Iglesia por otra parte no era policial, pedía que no se exhibiera, y que no fuesen sexualidades prohibidas. La Iglesia no pide tanto, no es como los protestantes… pide que no haya escándalos, que no haya violadores ni pedófilos, ni locos desatados. Reclama que la castidad sea total pero también como es una religión de la confesión, somos perdonados por los deseos culpables; por eso me gusta mucho el catolicismo y me gustan los jesuitas. Además los jesuitas son intelectuales por lo tanto es natural que haya habido este encuentro entre los jesuitas y el psicoanálisis, más específicamente con los lacanianos, porque a diferencia de Freud, Lacan no consideraba que la religión fuese en sí una neurosis. Lacan se interesó mucho por los místicos, es decir, a ese conocimiento de Dios a través de la mística. Freud era un verdadero anti-Dios, se definió a sí mismo como un enemigo de la religión, pensaba que eran todas neurosis. Esa no era para nada la posición de Lacan, que tenía un hermano benedictino, que conocía muy bien la historia de las mujeres místicas.