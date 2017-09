Convertir un objeto usual en instrumento musical no es una ruptura de las convenciones con fines provocativos. Usar su resonancia bruta, inarmónica, rugosa, es dejar que surja un sonido inesperado e imprevisible porque sus características acústicas no responden a una intención humana sino a su condición material intrínseca. Es poner en práctica el laisser-faire, actitud propia del zen, filosofía budista en la cual se inspiró John Cage. Su polémico 4'33'' evidenció -¡causando gran alboroto!- la imposibilidad del silencio total. Demostró que las definiciones que podemos encontrar en los diccionarios son irreales: no existe la ausencia de ruido sino un espacio temporal lleno de los rumores de fondo que inevitablemente se escuchan.