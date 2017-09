A comienzos de este año se conmemoraron los sesenta años de la muerte de la poeta chilena y Premio Nobel de Literatura 1945, Gabriela Mistral, y no hubo grandes celebraciones; fue, por así decirlo, como su vida: discreta, alejada del ruido, recluida en su escritura. Por lo demás, no resultaba extraño, ya que su figura y su obra han sido resistidas por la escena literaria sudamericana: cuando le dieron el Nobel tardaron diez años en darle el Nacional de Literatura en su país y Borges, tal como lo consigna el Borges de Bioy, opinaba por esa misma fecha que hubiera preferido que le concedieran el premio al escritor mexicano Alfonso Reyes: "Hubiera sido mejor que le dieran a él el Premio Nobel y no a Gabriela Mistral". Y en otra parte es aún más enfático cuando premian a Juan Ramón Jiménez: "Primero a Gabriela, ahora a Juan Ramón. Son mejores para inventar la dinamita que para dar premios".