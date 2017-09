"Hay un gran peso en la música, en la literatura y en el cuerpo, es un reto a nivel corporal. Yo no soy un actor de formación completa, pero no soy un tipo al que le guste hacer papelones, confío en un proyecto que sé que puede llegar a buen puerto. Acá era despegar un poco, incorporar recursos que tengo e incorporar otros, como cantar con los tremendos cantantes que me acompañan", continúa Ferro y concluye: "Uno siempre proyecta en el espectador, pero son infinitas las posibilidades. Yo soy un espectador generoso, si voy a un lugar me entrego y pongo lo mejor de mí, la propuesta podrá gustarme más o menos pero intento disfrutarlo y lo disfruto. Creo que si hay una persona que viene a entregarse al juego como se plantea acá la va a pasar genial."