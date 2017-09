Ellos estaban en Nueva York. Y Nueva York, amigos, no era California – ese paraje costero en el que se gritaba alto y fuerte que el país era un horrible imperio, y que los negros estaban siendo masacrados, y que Vietnam dolía, y que la Guerra Fría era la de los malos contra los malos-. No, Nueva York era la city, la ciudad en lento pero progresivo declive económico (ahí estaban esos que se iban para New Jeresey) pero en marcado auge cultural. Los hombres todavía soñaban con cierto glamour, el que daba un buen tweed con una corbata, y no estaban para esas rebeliones exóticas de camisas hawaianas o barbas largas o caminos. Nueva York, estimados, no era tan beat. No era el territorio de los Burroughs o los Ginsberg, menos todavía de los Kerouac o de los Gary Snyder. Eran los cincuenta. Y a la ciudad de Tony Bennett le correspondían en la poesía otros Tony Bennett: esos eran los espontáneos pero muy dandys muchachitos llamados Frank O´ Hara, Kenneth Koch, James Schuyler y John Ashbery.