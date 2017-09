– La propia obra probablemente elude la categoría definitiva del me gusta o no me gusta, porque hay otras categorías que no tienen que ver con el gusto. Las categorías interrogativas eluden incluso tu sentido del gusto, porque quizás las ves y ni sabés si te gusta o no te gusta. El gusto es un fenómeno muy directo —me gusta o no me gusta—, es una respuesta que puede llegar después de una reflexión, pero en general es algo que aparece. Pero probablemente eso no sea lo primero que aparezca cuando uno ve una obra mía. Me da la impresión de que siempre hay algo a posteriori, que mi obra propone que la respuesta no sea tan instantánea, que te permitas dudar, no solamente con lo que ves sino con qué te pasa con lo que estás viendo y qué necesidad tendrías de que eso fuera de otra manera. Me parece que hay una zona de postergación de la decisión. "Sabés que fui a ver lo de Stupía, ¡y es medio raro! Qué se yo".