La vida me cruzó muy temprano con Los Auténticos Decadentes. También en 1988, un compañero de facultad me copió un casete que en el lado A tenía temas de Attaque 77, punk ramonero porteño irresistible para mis 19 años. Entre esas canciones, una repetía un estribillo que no podía ser más directo: "Yo te amo, yo te amo, yo quiero romperte el ano", gritaba el que cantaba, que no era Ciro Pertusi sino su hermano Federico. En su lado B, el casete tenía demos de Los Auténticos Decadentes, entre los que estaba el de un tema cuyo estribillo clamaba "Entregá el marrón, entregá el marrón, entregá el marrón, entregalo de una vez". Desde luego, tanta insistencia en cuestiones de culos, sea en ritmo de hardcore desmañado o de tarantela punk, no podía pasar inadvertida para las hormonas alteradas de un adolescente que hasta no hacía mucho sobornaba al acomodador del cine de Ciudadela para ver cinco segundos de senos desnudos en las trasnoches de sábado. Me hice fan de las dos bandas, pero de los Decadentes más porque las canciones eran increíbles.