En una pieza de Nueva York, pintaba y pintaba. "Cuando tenía dudas miraba un cuadro de Picasso", confiesa sobre esos tiempos en que la pasión artística estaba en pleno fulgor. "Eso era en los 80 —agrega—, en ese momento estaba de moda la pintura italiana. Yo siento que hice una gran mezcla de todo lo que me gustaba. Fui aprendiendo a los ponchazos. Después me vine a estudiar acá en el Bellas Artes, porque quería mejorar la técnica. Pero me hacían trabajar con alambres, la profesora me decía que era para la creatividad. 'Yo no tengo problemas de creatividad', le decía, 'yo quiero técnica'. Y ella me decía: '¿qué es eso?' Así que, bueno, dejé el Bellas Artes".