– La industria cultural del libro tiende últimamente a la novedad, pero tiene que ver con el marco de un mundo capitalista donde todo es descartable, se descarta y se rompe, y el libro tiene que formar parte de eso. Pero lo que tienen los textos literarios como arte es que son eternos. Los buenos textos son eternos. De hecho, el arte no se supera a sí mismo como la tecnología. Yo veo a mis nietos que desenrollan los casettes de música y me dicen: "¡Abuela, encontré un rollito de plástico!" Es que no entienden de aquella tecnología con la de hora, un suplemento mínimo con el cual ellos escuchan música de forma digital. O sea, la tecnología permanentemente se supera a sí mismo, se ve en la historia de la humanidad. Sin embargo, desde las manos impresas en las cuevas de Altamira hasta hoy el arte plástico, por ejemplo, es arte aquello y es arte la última instalación que vimos en el Museo de Arte de acá, de Resistencia. Uno no suplanta al otro. Pero, ¿cuál es el que perdura? ¿Cuál es el que se convierte en clásico?, sería la pregunta. Y me parece que la industria editorial que va a tono con la producción en general en este mundo postcapitalista donde todo tiene que ser descartable, precisamente para reponer y renovar, saca mucha novedad, mucha novedad, mucha novedad. ¿Eso está mal? Salvo por los bosques y el desperdicio en agua y papeles, no me parece que esté mal. Porque publicar de todo está bien. Las buenas editoriales tienen buenos editores que eligen, tienen buenos catálogos. Y te das cuenta cuando entrás en lo que hablábamos hoy: el circuito del lector. Podría compararse con el circuito de un futbolero. Yo tengo un hijo que es fanático de Belgrano. ¿Su color favorito cuál es? El celeste. Tiene hija mujer, así que agarra a los sobrinos que nacen y ya los hace socios, les hace carnet del club, los lleva a la cancha, sabe cuándo juega su equipo. El futbolero conoce bien el mundo del fútbol: sabe quién relata mejor, por ejemplo. Esto le pasa al que lee. Entonces tirarse de cabeza a la lectura es complejo si no tenés un mediador que te vaya orientando. Porque también te puede pasar que te encuentres con libros que no te gustan y cuando eso se repite una, dos, tres veces, ya a la cuarta decís: "Esto no es para mí". Por eso es tan importante el mediador. Además, vos te das cuenta cuando un lector es lector porque, en la lirbería, lee las solapas y las contratapas. Un lector se deja sorprender.