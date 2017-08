Adriana conoció a Goyeneche en el Café Homero donde iba para insertarse en el mundo que estaba descubriendo. Ella empezaba a cantar, animada por la lujuria que el ritmo le despertaba y llegó el día en que cantó delante de ese hombre que le había mostrado el camino que entonces ella no veía. Y se animó a cantar con el Polaco sentado en la barra del café. "No me importaba nada, sólo él". Cuando bajó del escenario la llamó."'De dónde saliste', me dijo. Le dije 'Soy fonoaudióloga, nada que ver, estoy haciendo esto de onda…' Y me dijo: 'Yo quisiera proponerte que donde yo vaya, vengas y donde yo cante, cantes vos…' Se da vuelta, mira a la mujer y al hijo y les dice:'¡Es ella!'… Todavía contarlo me da cosa… Dejé todo y lo seguí".