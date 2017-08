-Hay aquí un cambio porque para el varón ser padre de hijos varones que llevaran su apellido era muy importante. Con el cambio de lo que llamamos "patriarcado" –porque ahora el patriarcado está expresado centralmente por la capacidad del varón de controlar a otros varones y mujeres más que nada en sus lugares de trabajo– y la capacidad del varón de acumular riqueza y de acumular compañeros sexuales, la paternidad se convirtió en algo mucho menos importante para la definición de la masculinidad. El hombre puede o no puede ser padre y eso puede no contribuir a su sensación de masculinidad. Ahora querer y tener hijos es una obligación cultural que se impone a las mujeres. Si no tenemos hijos, la sociedad muere. Entonces esa función biológica es absolutamente crucial y se ha hecho exclusivamente a las mujeres responsables de eso. A la vez, cuando ellas conocen a un hombre y quieren un hijo porque culturalmente tienen esa presión, los hombres no están ahí. Esta tarea impuesta a las mujeres de querer tener hijos se convirtió en una fuente de gran ansiedad. Por eso, entre otras cosas, se habla por ejemplo del famoso reloj biológico, que es algo novedoso, una construcción actual porque las mujeres han tenido siempre el mismo cuerpo, pero nunca se preocuparon en el pasado porque socialmente había dos pensando en tener hijos. Yo diría, antes que nada, que las mujeres deberían analizar si realmente quieren o no quieren tener hijos, y que socialmente, colectivamente, esa tarea debería ser de varones y mujeres. Si las mujeres deciden que es importante tener hijos para ellas y no encuentran un hombre, no deberían esperarlo. Deberían constituir lo que yo llamo "comunidades afectivas" entre otras mujeres y hombres que quieren tener hijos, donde se logra un marco estable de personas que se ponen de acuerdo para educar en conjunto a esos hijos. Pienso dos cosas: no hay razón por la cual las mujeres sean las únicas que se deban preocupar por la maternidad, en todo caso es un problema de la sociedad en su conjunto. Segundo, si la mujer quiere un hijo y no encuentra a alguien, no debería esperar. Los hombres deberían entender que la mujer no los está esperando más.