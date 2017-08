De todos los aspectos que pueden ser analizados, quiero concentrarme brevemente en el comercio exterior. En la actualidad las exportaciones no logran despegar y las importaciones siguen creciendo. ​Esta situación no es nueva. ​Desde hace varios años la exportación argentina viene perdiendo peso en el mercado editorial de lengua castellana. No solo quedó rezagada frente a España, el gran jugador de la región, sino también frente a México y Colombia​, que pese a tener un mercado más chico y menos diverso que el nuestro, cuenta con una política consistente de promoción​ de la producción. ​Salvo en las obras de historia, ya no quedan rastros ​de la "edad de oro" de​l​ libro argentino​, ​entre fines de la década de 1930 e inicios de la de 1950, años en los que se convirtió en el principal exportador editorial de lengua castellana. ​​Ahora, si el déficit comercial y la pérdida de competitividad es un dato importante en cualquier momento, ​se vuelve especialmente preocupante​ ​en una coyuntura de marcada retracción del consumo ​interno. Si el consumo continúa descendiendo y la importación se mantiene en niveles elevados, sin que haya una contrapartida de exportación, las editoriales nacionales se ven afectadas tanto por la menor demanda como por el desplazamiento de sus libros de las librerías por obras comerciales producidas en el exterior. ​Cuestión que se resulta todavía más grave para el sector gráfico local ​que no solo enfrenta la caída de la demanda sino la decisión de ciertos sellos argentinos de imprimir sus libros en el exterior.