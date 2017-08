Nunca entendí del todo la expresión "giro copernicano" hasta hace unos días, cuando tuvimos que internar de urgencia a mi padre. No importa por qué. O sí, importa lo que le pasa, porque es lo que le está llevando la vida. Pero no es esto sobre lo que quiero escribir. En realidad, desde su internación vivo en un largo soliloquio en el que me ha tocado, por fin, vivir aquello que siempre está, pero que lo hemos disfrazado tanto, alejado tanto, extramuros del confort, de las certezas que nos construimos para creernos invencibles, que parecería que no existe. Lo descubro, por ejemplo, cuando me preguntan "¿Pero cuántos años tiene?" "Setenta y ocho", respondo, y la respuesta es "¡Ah, pero es joven!". No sé qué significa esa palabra cuando te muerden muchas enfermedades crueles. La Unión Soviética, por ejemplo, duró menos.