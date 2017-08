– Sí, siempre ha habido. Yo impuse esa lógica. Yo soy un tipo muy democrático porque he padecido mucho la censura. He dirigido diarios y revistas, y siempre mi lema fue: yo no censuro. Y si mi patrón censura se va a la puta mi patrón y pierdo el laburo, y he perdido más de uno. Acá no se censura. Te dicen algo que no te gusta, lo leés, lo conversás, lo hacés público, lo podés debatir porque es lo que le hace bien a todos. Es lo que hice hoy y ayer, es lo que hago todos los años. ¿No les gusta, compañeros? Bueno, nosotros pensamos esto. Bienvenido sea, si lo que queremos es debate. Además hay que sacar esa cosa cantiflesca que tiene la televisión argentina donde te dicen que hacen debate pero en realidad es una payasada a los gritos. Acá no hay eso. Yo me siento muy cómodo. Les decía a las chicas: "Tranquilas, que la gente se exprese". Y además no anónimo, eso me parece importante: lo dice Juan, lo dice Analía. Bien. En las mesas, cada vez que termina, yo le digo al coordinador: se lee todo. Así me puteen, y me han puteado. Está bien. Yo creo que la docencia tiene que crecer desde ahí. No queremos una docencia adocenada.