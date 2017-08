— No, pero me encanta esa pregunta. Mirá, pienso que hay épocas de mi obra que si las hubiera mostrado muchos años antes las hubiera rechazado y otras a las que hubiera abrazado como diciendo "quiero arrojarme a eso que va a venir". Otras hubiera dicho no, no, quiero quedarme en este tiempo y esto que viene no me gusta, o no lo entiendo, o no es ese el pintor que quiero ser. A los 13 tenía una situación particular y también a los 11, cuando mi obra empezaba a tener no una circulación pero sí a salir de los estándares…