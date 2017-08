-Lo que pasa con este tipo de historias es que si no hablo con el asesino o el ladrón me cuesta mucho. Si solo hablo con la víctima, muchas veces termino devastado. Por eso tomó la opción del asesino, y no por apología o aporte. Es alguien que trata de contar una historia y es ese lado oscuro, la mirada del canalla, de aquel tipo que aparece en primera plana y después desaparece en una celda y pasa a vivir una vida paralela. Esa vida carcelaria es inaccesible por más que veamos una historia de cárcel y creamos que se sabe todo. Hay algo a lo que es imposible acceder. Con Robledo Puch me pasó, por ejemplo, que en un momento él se puso a hablar con Caballo, un amigo de la cárcel, y nos encierran en un pequeño despacho. En ese instante se me caen diez pesos y se los doy. Lo miraban como la gran cosa y después se miraron ellos. Al rato me voy y me despido. Mientras caminaba para salir me doy vuelta y veo que están comentando algo por lo bajo con una mirada que parecía tener que ver conmigo. Ahí me di cuenta de que no iba a saber jamás lo que decían. Ese es el misterio inaccesible por más que haya entrevista de por medio. Es lo no dicho, lo que no tiene nombre y nunca se va a saber.