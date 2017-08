– Cuando yo empecé a traducir, porque primero soy traductora y después investigadora, quise saber en qué tradición de traductores me ubicaba. En el momento en que empecé en la práctica de traductora a principios de la década del 90, lo que solía decirse es que las traducciones de Sur son inmejorables. Me acuerdo una expresión: "son excelentes hasta en sus errores". Ese tipo de comentarios obturaba la posibilidad de criticar realmente esas traducciones, entonces yo quería ver qué cosa de la tradición Sur influía en mi forma de traducir, y por otra parte quería estudiar esas traducciones desde una perspectiva textual, desacralizadora, no poner los ojos en blanco y decir "la traducción de Bianco de Otra vuelta de tuerca es insuperable". En ese sentido, lo que encontré dentro de Sur fueron tres traductores muy distintos. Victoria Ocampo, que la llamo en el libro "la traductora romántica", es una traductora muy atenta a la figura del escritor en tanto persona genial, talentosa, con sus características propias y por tanto una personalidad productora de un texto muy difícilmente parafraseable. En general, Victoria Ocampo es una traductora muy literal: se apega a letra del texto fuente. Se permite muy pocas reformulaciones. Lo contrario es José Bianco: está más atento al polo del lector y se permite reformulaciones importantes del texto fuente. Todo esto intento demostrarlo mediante análisis textuales que son dobles: analizo el texto de origen en lengua extranjera y el texto final o traducido en castellano. Y fuera de este sistema que apunta al polo productor, para Victoria Ocampo, y el polo lector, para José Bianco, se encuentra sin dudas Borges, que tiene una perspectiva un poco inconstante sobre la traducción. O sea, son traducciones un poco inesperadas, con prólogos también inesperados. En el libro yo trabajo su traducción de la última página del Ulises de Joyce que fue publicado en la revista Proa, y en ese sentido el comentario que él hace sobre el Ulises de Joyce yo lo tomo como su prólogo de traductor. Hago un paréntesis: es cierto que los traductores a menudo escribimos prólogos en los cuales hay como una especie de idea de autodisculpa porque no se puede llegar a la excelsitud del escritor o del texto fuente. Yo creo que ése es el tipo de reacción que uno tiene si se piensa como Victoria Ocampo. Borges era muy libre en ese sentido y podía traducir de todo el Ulises solamente la última página -la última hoja dice él- y tener una pésima opinión o criticar muy acerbamente el proyecto literario que aparece en esa novela de Joyce.