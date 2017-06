– Yo creo que ahí hay una mirada generacional. Yo pertenezco a la generación que destrabó su uso de razón con la llegada de la democracia, después de la dictadura. Yo fui colimba en el año de Malvinas, no fui a combatir por suerte porque sino, lo más probable, es que no estaría acá conversando ni presentando una novela ni nada. Yo creo que esta generación es la generación de la gran ilusión, pero también es la generación del cambio del mundo, de la caída del Muro de Berlín, del estadillo de todos los paradigmas del siglo XX, de la crisis de identidad y del posmodernismo hasta llegar ahora, a esto que estamos llamando la posverdad, que también es crítico y muy confuso ser periodista, tener que obsesionarse con la verdad en relación a los hechos, no con la verdad filosófica, pero que todo sea cuestionable y que no importe tanto esa verdad como "¿de qué lado estás?" o "¿cuál es el punto de vista?" o la de la opinión, que aunque no sepas nada de lo que pasó estás opinando. Lo que termina importando es más el interés del que gana que el interés común de todos, aún habiendo ganadores y perdedores y conflictos y contradicciones. Yo no le llamaría desencanto, yo le llamaría descripción de una generación que pasó por todas estas cosas. Yo creo que todavía no nos dimos cuenta pero somos una generación que está en lugares expectantes. El Presidente es de mi generación. El dueño de este medio es de mi generación. Estamos en lugares de influencia, si se quiere, pero tenemos estas roturas de cabeza porque 25, 30 años en la historia no son nada, y eso te envuelve y te va llevando y te convierte en el lastre de este río que es esta etapa que te tocó vivir. Yo no diría desencanto, yo diría que es una búsqueda por entender por qué estamos tan confundidos.