-Por lo mismo que hay niños que prefieren la música o los deportes. Dos cosas son seguras: la primera, nadie ama lo que no conoce, así que es responsabilidad de los adultos mostrarles el mundo del libro, la experiencia de la lectura. Eso no se hace leyendo una vez, sino muchas; en lo posible, todos los días. No para crear un "hábito", sino para dar oportunidades múltiples de encontrar ese cuento, ese poema que en lo sucesivo el niño ya no podrá olvidar, esa dicha o esa emoción a la que deseará volver. La segunda, si los niños no conviven en un entorno que valora a los lectores, sino que los tilda de raros, donde los libros y la lectura son parte de la vida cotidiana, de las conversaciones, no se sostienen en la práctica, así que uno de nuestros trabajos es crear y acompañar comunidades lectoras. Por último, no subestimar el valor de la ternura y el afecto asociadas a ese momento íntimo que es el de la lectura al costado de la cama, sobre el césped o en el aula a puertas cerradas. Esa huella afectiva asociada al cuento, al poema, persiste, tiene un enorme poder.