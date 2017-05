En el prólogo a un libro de fotografías de Dani Yako titulado 1983, Lanata escribió:

"El todo no es siempre la suma de las partes. A veces hay algo más, algo invisible entre las partes y el todo. Si hablamos de palabras es más fácil definirlo: están las palabras y los sobreentendidos, los silencios, la cultura implícita en el discurso, lo que hace que en un país una palabra quiera decir eso, lo que dice, y algo más también. Ortega y Gasset escribió que la identidad de un país está en los silencios, en lo que no hace falta aclarar: por eso el sentido del humor es a veces tan local. Con las imágenes es más difícil: está lo que se ve y está –permítanme– el alma de lo que se ve. Las fotos tienen clima, tienen alrededor, tienen momento. Ese momento no se ve en la foto, sino que se siente en ella. Las partes, entonces, son menos que el todo. Estas fotos de Yako muestran el 83. Están Alfonsín y Bioy, y Borges, y Cortázar, y los carteles, y las siluetas de los desaparecidos, y el amor en los parques, pero todo eso es lo menos importante. Es tan solo lo que se ve. Lo importante, tal vez, es que en estas fotos se siente el 83: lo que iba a ser y no alcanzó, los sueños apareciendo tibiamente otra vez, la nerviosa expectativa del nacimiento, la tristeza antigua y el cosquilleo de las ilusiones. En estas fotos no hay cínicos ni muertos: hay desesperados e ilusos, enojados o torpes, pero en todos los casos hay también un tibio sol de futuro que parece llegar. Que pareció llegar. Que aún no llega. No sé cómo hizo Yako para meter todo eso en estas fotos, pero les juro que está ahí".