A Ricky le molestaban los "caretas", el culto al dinero, el culto a uno mismo. Por eso nunca quiso ser una estrella, aunque sabía que en el ámbito punk rocker su figura había tomado una trascendencia especial. "Yo no calculé nada para llegar adonde estoy, aunque tampoco creo que sea un lugar privilegiado. No me traicioné, nada más. Que no pasé inadvertido, sí, lo sé. Hay muchos que me odian por ser como soy y hay otros que dicen 'aguante Ricky'. Pero tampoco me lo propuse. Yo quería hacer la mía, nada más", dijo Espinosa en una entrevista en el año 2000, la única que aceptó dar en su casa, para un canal zonal de Avellaneda.